Порошенко ввел в действие решение СНБО по проведению испытаний вооружения и военной техники
Президент Украины Петр Порошенко сегодняшним указом №162/2018 ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 мая 2018 года «О неотложных мерах по обеспечению проведения испытаний вооружения и военной техники в Украине».
Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В указе сказано, что контроль за выполнением этого указа возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
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Отмечается, что текст решения СНБО предназначен для служебного пользования.
Ранее сообщалось, что украинские противотанковые ракетные комплексы «Скиф» и «Корсар» на недавних стрельбах показали себя не хуже американских противотанковых комплексов третьего поколения Javelin.