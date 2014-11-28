​Стоимость проекта "Стена" оценили в 8,3 млрд грн

Стоимость обустройства 1 км государственной границы в рамках этого проекта в среднем составляет 3,7 млн грн, сообщил председатель Государственной пограничной службы Виктор Назаренко.

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В целом, по его словам, для обустройства всей границы Украины с Россией и Беларусью, Молдовой и Приднестровьем правительством предусмотрены расходы в размере 8 млрд 362 млн грн. В 2014 году будет освоено 96 млн, в 2015 году - 2 млрд 668 млн грн и в 2016 году – 5,5 млрд грн.

Основной объем работ составляет около 1,5 тыс. км траншей и ходов сообщения, более 8 тыс. окопов для техники, более 4 тыс. блиндажей и создание 60-километрового заграждения, которое невозможно подорвать.

Виктор Назаренко рассказал, что на сегодняшний день Евросоюз уже выделил 235 млн грн на обустройство украинско-российской границы. На эти деньги были куплены автомобили и краны, экскаваторы, тракторы с прицепами, наблюдательные металлические башни, служебные модули и другое оборудование. Средства Евросоюза будут освоены пограничниками до конца февраля следующего года, уточнил он.