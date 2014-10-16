Украина потратила на "Стену" уже около 7 миллионов

Об этом он заявил в эфире телеканала "Украина", передает Еспресо.TV.

"Правда то, что из бюджета на сегодняшний момент потрачено 7 млн. гривен", - сказал он.

При этом Семерак отметил, что этот проект финансируется совместно с Европейским Союзом, поскольку его целью является создание новой восточной границы ЕС.

Напомним, премьер-министр Арсений Яценюк сообщил, что на строительство "Стены" нужно 500 млн гривен.

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Яценюк прогнозирует оборудование границы с Россией в течение 3 лет.

Также он отметил, что без "Стены" с Россией не будет безвизового режима с Европой.

8 ноября Кабинет Министров выделил еще 6 млн. евро на реализацию проекта "Стена" по укреплению границы с Россией.