СБУ задержала "министра юстиции ДНР"

Как сообщили УНИАН в пресс-центре СБУ, в Донбасе сотрудники контрразведки СБУ захватили бывшего милиционера, чья «фамилия фигурировала в списке т.н. «правительства» террористов «ДНР».

«Так называемый «министр юстиции» и его приспешник, житель с. Марково Константиновского района Донецкой области, были информаторами у боевиков и собирали сведения о расположении, количественном составе и вооружении подразделений ВС Украины в зоне АТО».

Следователи СБУ начали в отношении задержанных уголовное производство по ст. 258-3 Уголовного кодекса Украины.

В зоне проведения антитеррористической операции контрразведчики также задержали корректировщика огня, жителя с. Степное Марийского района Донецкой области, который уже несколько месяцев был на службе у боевиков.

«Задание он получал непосредственно перед началом обстрелов украинских позиций от «офицера связи» из штаба незаконного военизированного формирования. Задержанный направлял огонь по силам АТО в районе хутора Таранчук и села Степное, звоня по телефону на «горячую линию» террористов, сообщал о передвижении украинской военной техники».

В Луганской области СБУ начала уголовное производство по ст.258-3 Уголовного кодекса Украины в отношении бывшего председателя одной из рубежанских общественных организаций. «Установлено, что задержанный еще в апреле-мае подстрекал к антиукраинским акциям в своем городе, был одним из активных организаторов и участников незаконного захвата административного здания УСБУ в Луганской области. Впоследствии в составе террористических формирований организовывал похищение боевиками проукраинских активистов Рубежного, отвечал за обустройство блокпостов «ЛНР» и координировал дежурство на них боевиков», - отмечают в пресс-центре.

Читайте такжеСБУ поймала мародеров, которые выдавали себя за украинских военныхКроме того, оперативная группа СБУ задержала в Новотошковке двух местных жителей 1963 и 1965 г.р, которые способствовали деятельности террористической организации и с оружием в руках охраняли территорию, временно контролируемую боевиками. Продолжаются следственные действия.