Силы АТО сбили российский беспилотник близ Счастья – штаб

Как сообщает пресс-центр АТО на странице Facebook, летательный аппарат, предположительно, был российского происхождения.

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В пресс-центре оперативного командования "Север" также подтвердили информацию.

Читайте такжеБоевики и военные РФ провалили попытку продвинуться к Старогнатовке на Донетчине"Личным составом, который выполняет задачи в зоне ответственности войск оперативного командования "Север" уничтожена одна единица бронетехники противника и сбит 1 беспилотный летательный аппарат в районе населенного пункта Счастья", - отметили в ОК "Север".