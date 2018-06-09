Парубий подписал обращение к международному сообществу об усилении санкции против РФ из-за приговора Сущенко

7 июня Верховная Рада призвала все государства мира, международные организации и институты ввести новые санкции против РФ в связи с продолжением ею нарушений прав человека и политических преследований, в частности незаконным осуждением к 12 годам заключения украинского журналиста Романа Сущенко.

Председатель парламента Андрей Парубий подписал обращение Верховной Рады к международному сообществу об усилении санкций против России из-за приговора московского суда по делу противоправно удерживаемого в России украинского журналиста Романа Сущенко.

Об этом Парубий сообщил в Twitter.

"Украина никогда не признает приговор Московского суда - 12 лет заключения для украинского журналиста, корреспондента" Укринформа "Романа Сущенко, который находится в российском плену. Только что подписал соответствующее постановление Верховной Рады", - говорится в заметке.

Как сообщал УНИАН, 7 июня ВР обратилась ко всем государствам мира, международным организациям и институтам с призывом ввести новые санкции против РФ в связи с продолжением ею нарушений прав человека и политических преследований, в частности противоправным приговором московского суда по делу незаконно удерживаемого в России журналиста Сущенко.

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ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по существу.

Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.

4 июня Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам заключения в колонии строгого режима.