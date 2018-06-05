Защита обжаловала российский приговор Сущенко

15:00, 05 июня 2018
Политика
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Защита Сущенко обжаловал его осуждения к 12 годам колонии / Роман Цимбалюк

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Об этом УНИАН сообщил его защитник Марк Фейгин.

«Жалоба на приговор Московского городского суда отношении Романа Сущенко подана», - сказал Фейгин.

Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.

27 марта этого года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по сути. Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.

4 июня Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

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Новость в сюжете: Дело Сущенко
Теги: #Фейгин#Сущенко#Росія