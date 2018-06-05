Защита обжаловала российский приговор Сущенко

Ранее адвокат Сущенко Марк Фейгин заявлял, что шансов на успешное обжалование нет, но жалоба все равно будет подана.

Сторона защиты обжаловала приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному в России на 12 лет колонии строгого режима. Читайте такжеШансов нет, но мы это сделаем: защита Сущенко обжалует его приговор Об этом УНИАН сообщил его защитник Марк Фейгин. «Жалоба на приговор Московского городского суда отношении Романа Сущенко подана», - сказал Фейгин. Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже. 27 марта этого года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по сути. Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы. 4 июня Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter