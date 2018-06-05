Защита обжаловала российский приговор Сущенко
15:00, 05 июня 2018Политика
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Ранее адвокат Сущенко Марк Фейгин заявлял, что шансов на успешное обжалование нет, но жалоба все равно будет подана.
Защита Сущенко обжаловал его осуждения к 12 годам колонии / Роман Цимбалюк
Сторона защиты обжаловала приговор украинскому журналисту Роману Сущенко, осужденному в России на 12 лет колонии строгого режима.
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Об этом УНИАН сообщил его защитник Марк Фейгин.
«Жалоба на приговор Московского городского суда отношении Романа Сущенко подана», - сказал Фейгин.
Как сообщал УНИАН, ФСБ России 30 сентября 2016 года задержала в Москве корреспондента «Укринформа» Сущенко, назвав его сотрудником украинской разведки и обвинив в шпионаже.
27 марта этого года Московский городской суд начал рассмотрение дела Сущенко по сути. Сторона обвинения просила суд приговорить журналиста к 14 годам лишения свободы.
4 июня Московский городской суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.
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