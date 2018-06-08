"Что ты лаешь?": появились эпические кадры драки нардепов Березы и Долженкова в Раде (фоторепортаж, видео)

13:51, 08 июня 2018
Политика
2225 1

В Раде произошла драка между депутатами Юрием Березой от "Народного фронта" и Александром Долженковым от “Оппозиционного блока”.

Читайте также"Вместо лица з**ница": нардеп прокомментировал драку с "радикалом" (фото, видео)

Инцидент произошел из-за нардепа Евгения Мураева, который назвал Сенцова "террористом". Так, первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко потребовала от депутата извинений. При этом она отметила, что "Оппоблок" привел его в парламент.

В ответ Долженков стал с места кричать, что Мураев не член "Оппоблоку" и он не избирался по списку партии. На эти слова депутат Береза встал со своего рабочего места и со словами: "Что ты лаешь?" подбежал и ударил несколько раз Долженкова.

Соответствующее видео уже опубликовано на YouTube:

Ранее внефракционный народный депутат Сергей Мельничук разбил до крови нос бывшему коллеге по фракции Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрию Линько. Инцидент произошел после эфира на телеканале NewsOne.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Рада#драка#нардепы#Юрий Береза