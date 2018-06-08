"Что ты лаешь?": появились эпические кадры драки нардепов Березы и Долженкова в Раде (фоторепортаж, видео)

Стоит отметить, что драка произошла из-за Мураева, который сейчас является внефракционным.

В Раде произошла драка между депутатами Юрием Березой от "Народного фронта" и Александром Долженковым от “Оппозиционного блока”.

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Инцидент произошел из-за нардепа Евгения Мураева, который назвал Сенцова "террористом". Так, первый заместитель председателя парламента Ирина Геращенко потребовала от депутата извинений. При этом она отметила, что "Оппоблок" привел его в парламент.

В ответ Долженков стал с места кричать, что Мураев не член "Оппоблоку" и он не избирался по списку партии. На эти слова депутат Береза встал со своего рабочего места и со словами: "Что ты лаешь?" подбежал и ударил несколько раз Долженкова.

Соответствующее видео уже опубликовано на YouTube:

Ранее внефракционный народный депутат Сергей Мельничук разбил до крови нос бывшему коллеге по фракции Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрию Линько. Инцидент произошел после эфира на телеканале NewsOne.