Нос был залит кровью: Нардепы Мельничук и Линько устроили драку после телеэфира (фото, видео)

Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира, но ведущий не дал это сделать. После эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены.

Внефракционный народный депутат Сергей Мельничук разбил до крови нос бывшему колеге по фракции Радикальной партии Олега Ляшко Дмитрию Линько. Инцидент произошел после эфира на телеканале NewsOne.

Конфликт начался из-за исключения Мельничука из фракции Радикальной партии, сообщает сайт телеканала.

Мельничук пытался ударить Линько еще во время эфира, но ведущий не дал это сделать. После эфира Мельничук все-таки встретил Линько и ударил возле сцены. Как только они вышли из эфира - произошла драка.

Линько отметил, что заявление писать не будет, а нос, скорее всего, сломан. Он сделает все, чтобы Мельничук ответил по закону. "Ну, а пока я домой - спать", - сказал он.

Отметим, Сергея Мельничука исключили из фракции Радикальной партии еще 5 февраля 2015 года. Как объяснили радикалы, "Мельничук был исключен за действия, дискредитирующие депутата".

Как сообщал УНИАН, ранее два нардепа подрались из-за скандальных "поправок Лозового" в УПК.