Большинство членов ПАСЕ готовы вернуть делегации РФ право голоса

Об этом пишет издание World Affairs со ссылкой на швейцарского парламентария и докладчика ПАСЕ по России Андреаса Гросса, передает "ЕвроПравда".

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Как известно, в начале ноября представители ПАСЕ посетили Москву для переговоров с председателем Госдумы РФ Сергеем Нарышкиным. Основной темой обсуждения стало восстановление прав голоса российской делегации, которые были ограничены в апреле после аннексии Крыма до конца 2014 года.

Ожидается, что вопрос продления санкций должен рассматриваться во время январской сессии ПАСЕ.

Однако, как утверждает Андреас Гросс, сейчас речь идет не об их продлении, а об отмене. Как отмечает парламентарий, большинство представителей ПАСЕ хочет видеть "полное восстановление прав российской делегации" на предстоящей сессии в январе.

Следующий раунд переговоров между РФ и ПАСЕ по этому вопросу должен состояться в декабре в Вене.

Напомним, ранее руководитель российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Пушков заявил о том, что Россия будет бойкотировать работу ПАСЕ в случае продолжения санкций против нее.