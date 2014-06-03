Россия бойкотирует ПАСЕ

07:46, 03 июня 2014
Мир
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Российская делегация не будет участвовать в июньской сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. 

Пушков заявил, что российская делегация не поедет на сессию ПАСЕ / Reuters

Об этом заявил глава комитета Госдумы РФ по международным делам Алексей Пушков в интервью газете Известия.

"Мы временно прервали сотрудничество с ассамблеей — на то время, пока действуют санкции против нашей делегации. Об этом 26 мая был проинформирован член Президентского комитета ПАСЕ, руководитель группы «евролевых» Тини Кокс, когда он приезжал в Москву и встречался с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным" - сказал Пушков.

Читайте такжеДелегация РФ покинула сессию ПАСЕ и угрожает не вернутьсяПо его словам, председатель российской Думы Сергей Нарышкин направил письмо председателю ПАСЕ Анне Брассер, где "содержится развернутое обоснование российской позиции по Крыму и украинскому кризису", а также "подвергается критике решение ПАСЕ лишить российскую делегацию ряда полномочий".

Также Пушков сказал, что председатель Госдумы РФ "выразил готовность посетить Страсбург и выступить там, но лишь после восстановления полномочий российской делегации".

Напомним, Россию лишили права голоса на заседании весенней сессии ПАСЕ 10 апреля за аннексию Крыма.

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