Россия назвала условие при котором будет работать в ПАСЕ

Об этом заявил глава российской делегации в ПАСЕ Алексей Пушков. "В СМИ появились утверждения, что Россия собирается выйти из ПАСЕ. Это не так. Но Россия не согласится работать в ПАСЕ, пока не отменены санкции", - написал Алексей Пушков в своем "Твиттере".

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Напомним, в апреле ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и запретила россиянам занимать руководящие должности в ПАСЕ до конца года из-за аннексии Крыма Россией. Кроме того, российской делегации запрещено участвовать в миссиях наблюдателей на выборах.