В НАТО предполагают, что боевики могут начать захват новых территорий на Донбассе
15:52, 26 ноября 2014Политика
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Главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Организации Североатлантического договора (НАТО) в Европе Филипп Бридлав допускает, что после последних поставок из России вооружения и техники на восток Украины российские боевики могут начать захват новых территорий.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.
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«В результате последних поставок вооружения на восток, что мы видели в течение последних нескольких недель, возможности пророссийских сил усилились, и это может привести к тому, что поддерживаемые Россией войска на востоке Украины способны и, возможно, будут давить для захвата дополнительных земель вдоль линии разграничения», - сказал Бридлав.
Он добавил, что очень обеспокоен в связи с этим фактом.
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