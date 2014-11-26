В НАТО предполагают, что боевики могут начать захват новых территорий на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на брифинге в Киеве.

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«В результате последних поставок вооружения на восток, что мы видели в течение последних нескольких недель, возможности пророссийских сил усилились, и это может привести к тому, что поддерживаемые Россией войска на востоке Украины способны и, возможно, будут давить для захвата дополнительных земель вдоль линии разграничения», - сказал Бридлав.

Он добавил, что очень обеспокоен в связи с этим фактом.