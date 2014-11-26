НАТО продолжает настаивать на дипломатическом разрешении ситуации на Донбассе

Главнокомандующий Объединенными Вооруженными силами НАТО в Европе, командующий Вооруженными силами США в Европе генерал Филипп Бридлав заявляет, что Альянс продолжает выступать за дипломатическое разрешение ситуации на востоке Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге в Киеве.

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"Сегодня внимание наших политических и дипломатических лидеров остается на тех позициях, чтобы поддерживать Украину и принять дипломатическое решение, которое в итоге будет уважать украинский суверенитет и территориальную целостность. США, союзники в НАТО и международное сообщество будут продолжать тесное сотрудничество с украинской властью для достижения этой цели", - сказал Бридлав.

Вместе с этим, по словам генерала, Украина должна понимать, что она на пути построения демократического и процветающего государства не одна, и что все усилия Украины в этом направлении будут продолжать получать всю необходимую поддержку.

Говоря о предоставлении поддержки Украине, Бридлав уточнил: "Мы продолжаем смотреть на потребности Украины. Мы продолжаем давать советы и предлагать наше виденье относительно ситуации, и на данный момент нет ничего такого, что бы ни находилось "на столе" во время переговоров...".