Порошенко встретился с главнокомандующим сил НАТО в Европе Бридлавом

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Филиппом Бридлавом.

Об этом сообщает Администрация президента в Twitter. Читайте такжеУкраине будет очень непросто вступить в НАТО - Нуланд «Президент Украины провел встречу с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Ф.Бридлавом», - говорится в сообщении.

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