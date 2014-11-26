Порошенко встретился с главнокомандующим сил НАТО в Европе Бридлавом
13:53, 26 ноября 2014Политика
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Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Филиппом Бридлавом.
REUTERS
Об этом сообщает Администрация президента в Twitter.
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«Президент Украины провел встречу с главнокомандующим Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе генералом Ф.Бридлавом», - говорится в сообщении.
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