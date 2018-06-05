Путин заявил, что федерализация Украины и отказ от НАТО могли бы решить "украинскую проблему"

Путин в очередной раз рассказал о якобы притеснениях национальных меньшинств в Украине.

Президент России Владимир Путин считает, что федерализация Украины и отказ от НАТО могли бы решить "украинскую проблему".

Об этом он заявил в интервью австрийскому телеканалу ORF, которое опубликовано пресс-службой Кремля.

Путин в очередной раз рассказал о якобы притеснениях национальных меньшинств в Украине. Он сказал, что в Украине принят "закон о языке", который, по его словам, ограничивает использование родных языков для представителей нацменьшинств.

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Кроме того, по словам российского президента, многие "украинские националисты ещё в XIX веке говорили о необходимости формирования независимого украинского государства на федеративных принципах".

"А сегодня, на мой взгляд, это один из вопросов, который является наиболее острым внутри самой Украины. Но это делается, конечно, самой Украиной", - сказал Путин.

Президент России также отметил, что для его страны важно, чтобы на территории Украины не появились "какие‑нибудь военные объекты, которые угрожали бы нашей безопасности", как например новые комплексы противоракетной обороны.

"Да, для нас это важно, я не скрываю. Но в конечном итоге это выбор самого украинского народа и легитимно избранных органов власти", - заявил Путин.