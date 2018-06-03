Эксперт спрогнозировал, пойдет ли Путин на масштабное вторжение в Украину

Политолог отметил, что у конфликта на Донбассе есть определенная динамика, которую можно отследить независимо от политических решений.

Президент России Владимир Путин не готов провести крупномасштабное военное вторжение в Украину, поскольку за ним последует усиление санкций против РФ.

Об этом в интервью "Апострофу" сказал российский политолог и публицист Андрей Пионтковский.

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Политолог отметил, что у конфликта на Донбассе есть определенная динамика, которую можно отследить вне зависимости от политических решений.

Так, в преддверии ЧМ-2018 можно наблюдать обострение в районе Горловки, однако, и украинская сторона не скрывает своей активности в районе, - военные пытаются занять выгодные позиции в "серой зоне", которая в соответствии с Минскими соглашениями должна быть под контролем ВСУ, но была занята пророссийскими боевиками.

"Что касается Путина, то я не думаю, что он готов к крупномасштабному вторжению в Украину, потому что за этим будет резкое усиление санкций против него. Тем более, что заигрывания Европы не имеют особого значения. Серьезные вопросы для российской экономики и персонально для российской клептократии – это отношение США и американские санкции. И могу доложить из Вашингтона, что на американском фронте ничего не изменилось", - подчеркнул Пионтковский.

"Да, есть Трамп со своей необъяснимой привязанностью к Путину, который пытается все время как-то замедлить введение тех или иных санкций. Но в противовес Трампу есть единодушная решительность военно-политического истеблишмента, чтобы твердо противостоять Путину", - подытожил политолог.