ЕСПЧ раскрыл иски Украины против РФ и обратился за комментарием к Кремлю

Об этом "ЕвроПравде" сообщили в пресс-службе ЕСПЧ. Эта процедура является обязательной и представляет собой первый этап рассмотрения дела в ЕСПЧ. Между тем Суд имеет право отклонить жалобу без рассмотрения, если ответчик (Россия) докажет, что дело является неприемлемым.

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Также ЕСПЧ опубликовал детальное описание обоих межгосударственных исков против РФ, зарегистрированных в Страсбурге.

Первая, самая масштабная жалоба, зарегистрирована под номером 20958/14, была подана Киевом 13 марта и с тех пор много раз дополнялась. С самого начала Украина выдвигала России обвинения по поводу действий в Крыму, а впоследствии - и относительно агрессии на Донбассе.

Киев обвиняет Кремль в нарушении 12 статей Европейской конвенции по правам человека.

Речь идет о ст. 2 (право на жизнь), ст. 3 (запрет пыток, бесчеловечного и унижающего обращения), ст. 5 (право на свободу и безопасность), ст. 6 (право на честный суд), ст. 8 (уважение к частной жизни), ст. 9 (свобода вероисповедания), ст.10 (свобода слова), ст. 11 (свобода собраний), ст. 13 (право на эффективное лечение), ст. 14 (запрет дискриминации) и двух статьях из дополнительных протоколов к Конвенции - право на собственность и свободу передвижения.

Отдельно подчеркивается, что Украина обвиняет Россию в организации масштабных и систематических убийств военнослужащих, правоохранителей и гражданских лиц.

Также в иске говорится об экспроприации украинской собственности в Крыму, которая впоследствии была поддержана и "узаконена" российской властью.

Второй иск Украины против РФ (№43800/14) был подан 13 июня, он касается похищения российскими властями и перевозки на территорию РФ трех групп детей-сирот и сопровождающих их взрослых.

Отметим, что в ЕСПЧ зарегистрировано также более 160 исков от частных лиц относительно событий в Крыму и на Донбассе. Ответчиками по ним преимущественно определены и Украина, и Россия.