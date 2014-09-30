Латвия может выступить в ЕСПЧ третьей стороной в делах Украины против России

Об этом, как передает пресс-служба украинского Минюста, во время встречи с делегацией Министерства юстиции Латвийской Республики во главе с министром Гайдисосм Берзиньшем сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"Для нас это очень важно, потому что это серьезный политический мессидж, что Европа и Европейский союз не оставляют нас наедине с Российской Федерацией, в том числе и в судебных процессах", - отметил Петренко.

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В свою очередь, Берзиньш отметил, что не видит препятствий в присоединенные Латвии к процессам, которые проводит Украина в ЕСПЧ.

"Я обязательно обращусь к министру иностранных дел Латвии, поскольку у нас именно он ответственный и компетентный по поводу представления интересов в ЕСПЧ, и проинформирую его о вашей позиции. Со своей стороны я не вижу препятствий, чтобы Латвия участвовала в этих процессах в качестве третьего лица", - отметил латвийский министр.

Напомним, Европейский суд по правам человека рассматривает три дела по искам Украины к России: за захват Крыма, за похищение террористами украинских детей и за незаконный запрет въезда в Крыму Мустафе Джемилеву.