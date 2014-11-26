ЕСПЧ получил более 160 жалоб относительно Донбасса и Крыма

На рассмотрении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), расположенного в Страсбурге, находится более 160 жалоб граждан в адрес Украины и России, которые связаны с российской агрессией в Крыму и вооруженным противостоянием на Донбассе.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе ЕСПЧ.

"Более чем 140 заявлений в Суд от частных лиц связаны с событиями на востоке Украины. Большинство из них поданы одновременно против Украины и России и содержат жалобы относительно различных форм недостойного обращения с людьми и незаконного лишения свободы", - отметили в ЕСПЧ.

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Также есть жалобы, содержащие обвинения в нарушении права на жизнь (ст.2 Европейской конвенции по правам человека), включая умышленные ранения и похищения людей. Небольшая часть жалоб связана с нарушением права на частную собственность.

Более 20 жалоб, находящихся на рассмотрении ЕСПЧ, касаются происшествий в Крыму.

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Эти заявления касаются незаконного лишения свободы граждан, нарушения права на приватность жизни со стороны российских властей, ограничения права передвижения и использования частной собственности, в также различных форм уголовного преследования со стороны российских властей.