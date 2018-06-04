В Москве сегодня огласят приговор политзаключенному Сущенко (видео)

Российские прокуроры требуют для журналиста "Укринформа" 14 лет за решеткой.

В Москве сегодня будут решать судьбу незаконно удерживаемого украинского журналиста Романа Сущенко, которого Кремль обвиняет в шпионаже.

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Как говорится в сюжете ТСН, суд должен огласить приговор после обеда. Российские прокуроры требуют для журналиста "Укринформа" 14 лет за решеткой.

Задержали Романа в российской столице полтора года назад, куда он прибыл по семейным делам. Весь цивилизованный мир согласился, что украинец стал заложником российской агрессии и судят его по надуманным обвинениям.

Защитник журналиста Марк Фейгин, которого в России лишили статуса адвоката, предполагает, что завершить дело Сущенко Россия торопится к началу Чемпионата мира по футболу и может обменять на арестованного по подозрению в госизмене руководителя «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского.