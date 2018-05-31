У Путина охарактеризовали историю с "воскрешением" Бабченко

Также пресс-секретарь президента РФ назвал «по меньшей мере странной» историю с предотвращением покушения на российского журналиста Аркадия Бабченко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что, несмотря на то, что проживающий в Киеве российский журналист Аркадий Бабченко оказался живым, ситуацию это не меняет, поскольку быть журналистом в Украине опасно.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Песков сказал журналистам.

«Мы не будем это никак комментировать. История по меньшей мере странная, и не знаю, насколько цель оправдывает средства в этой истории. Слава Богу, что человек жив. Это не меняет нашего отношения к Украине как к стране, где быть журналистом опасно. То есть, сути ситуации это не меняет», - отметил Песков.

При этом он подчеркнул, что в остальном комментировать нечего, и эта история «по меньшей мере странная».

Комментируя слова председателя СБУ Василия Грицака о том, что за организацией покушения на Бабченко стоят российские спецслужбы, Песков отметил: «Он должен отвечать за свои слова, иначе будет выглядеть, как британские коллеги».

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Как сообщал УНИАН, украинские правоохранители предотвратили покушение на российского журналиста Бабченко, который живет в Киеве, проведя 29 мая спецоперацию по инсценировке его убийства.

По данным СБУ, для убийства Бабченко российские спецслужбы завербовали украинца, который получил 40 тыс. долл. за организацию преступления. Организатор предложил бывшему участнику АТО за 30 тыс. долл. убить журналиста и передал задаток в размере 15 тыс. долл.

Правоохранители задержали организатора покушения, который сообщил о планах устранения 30 человек на территории Украины. Также организатор по заданию российских спецслужб должен был нелегально приобрести оружие для закладки баз на территории Украины.

Организатору покушения на журналиста подготовлено подозрение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 14, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины.

Как сообщил генпрокурор Юрий Луценко, участник АТО будет проходить по делу как свидетель.

Бабченко сообщили о подготовке спецоперации за месяц до ее проведения.

После успешного проведения спецоперации президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить журналисту и его семье круглосуточную охрану.