В ГПУ объяснили пользу от "убийства" Аркадия Бабченко

Фейк об убийстве Бабченко должен помочь "отследить связи организатора с заказчиком после преступления".

Благодаря инсценировке убийства российского журналиста Аркадия Бабченко украинским правоохранителям удалось собрать данные о других запланированных терактах.

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины, передает "Украинская правда".

Там рассказали, что во время разговоров организатор преступления Г. говорил о списке из 30 человек, которых планируют убрать, кроме Бабченко. Поэтому правоохранители решили инсценировать гибель журналиста, чтобы получить этот перечень.

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"Чтобы довести до финальной точки факт заказа и выполнения заказа, а потом получить от заказчика тот же список из 30 человек, должны были инсценировать", - пояснила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

По ее словам, этот список в конце концов получили.

Председатель ГПУ Юрий Луценко уточнил, что инсценированное убийство преследовало цель "получить больше информации об этом списке во время второго транша оплаты за выполненное убийство".

Также, по словам генпрокурора, фейк должен был помочь "отследить связи организатора с заказчиком после убийства".

Как сообщалось, вечером 29 мая полиция сообщила, что в Киеве якобы убили российского журналиста Аркадия Бабченко.

Позже, 30 мая, в СБУ сообщили, что Бабченко – живой, это была спецоперация СБУ.