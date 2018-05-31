В ОБСЕ раскритиковали СБУ за ложные сведения из-за покушения на Бабченко

Обязанность государства – предоставлять обществу правдивую информацию, заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир, комментируя инсценировку смерти российского журналиста Аркадия Бабченко

В ОБСЕ осудили решение украинских правоохранителей распространить ложную информацию о смерти российского журналиста Аркадия Бабченко. Об этом заявил представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир на странице организации в Twitter.

"Счастлив, что Аркадий Бабченко жив. Я выражаю сожаление из-за распространения неправдивой информации о судьбе журналиста. Обязанность государства – предоставлять обществу корректные сведения", – отметил Дезир.

Ранее стало известно, что убийство российского журналиста Аркадия Бабченко было инсценировкой в рамках спецоперации Службы безопасности Украины. Он вышел к журналистам во время брифинга главы СБУ Василия Грицака.

В ведомстве заявили, что для покушения на Бабченко спецслужбы РФ завербовали гражданина Украины и заплатили ему $40 тыс. В Киеве задержали организатора покушения.

Бабченко извинился перед друзьями, коллегами и женой.

Президент Украины Петр Порошенко поручил предоставить Бабченко охрану.

В Совфеде РФ назвали инсценировку "бредовыми действиями украинских властей".

В организации "Репортеры без границ" назвали спецоперацию СБУ манипуляцией украинских спецслужб.