На Западе ошибочно верят в возвращение довоенного статус-кво - посол Украины во Франции

Об этом в интервью 5 канала заявил Чрезвычайный и Полномочный посол Украины во Франции Олег Шамшур

"Мне кажется, что существует определенная тенденция, которая характерна не только для Франции, а для западного мира вообще - они в определенной степени выстраивают какие-то конструкции и верят, что они будут реализованы", - рассказал дипломат.

Читайте такжеФранцузы опасаются, что россияне могут похитить "Мистраль"По его мнению, политика Запада в отношении ситуации вокруг Украины и российско-украинской войны в определенной степени продиктована тем, что и в Соединенных Штатах, и в Европе верят, что есть возможность возвращения к довоенному статус-кво.

"Но надо понимать, что это совершенно невозможно. И здесь речь идет не только о том, что подрываются основы европейской безопасности - они просто уничтожены, так же, как серьезно скомпрометирован глобальный режим нераспространения ядерного оружия", - заявил Шамшур.

"Это факты, которым надо посмотреть прямо в глаза и тогда ситуация в том числе с Мистралями будет выглядеть совсем иначе", - добавил он, отвечая на вопрос, осознают ли во Франции, что проданные России "Мистрали" могут быть использованы против самой Франции.