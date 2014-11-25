Во Франции заявили, что условия передачи России "Мистралей" не выполнены

Об этом он написал в своем микроблоге в Twitter, сообщает РИА Новости.

"По поводу продажи "Мистраля" России: условия передачи не выполняются", - отметил Фабиус.

Первый десантный вертолетоносец типа "Мистраль", корабль "Владивосток", согласно направленному российской стороне приглашению, должен был быть передан Францией военно-морскому флоту РФ еще 14 ноября, однако передача пока не состоялась, и ясности, когда это может произойти, до сих пор нет.

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Россия в случае невыполнения обязательств французской стороной по поставке "Мистраля" до конца ноября намерена предъявить финансовые претензии, сумма которых будет обнародована: за срыв времени поставок предусмотрены большие штрафы, которые отсчитываются в ежедневном режиме.

Как сообщал УНИАН, администрация президента Франции 3 сентября объявила, что решила отказаться от поставок "Мистралей" в Россию из-за "недостатка необходимых условий" для этого в связи с последними ее действиями в Украине.

На саммите НАТО в Ньюпорте 4 сентября президент Франции Франсуа Олланд заявил, что поставка десантных кораблей "Мистраль" России будет зависеть от развития ситуации в Украине. "Контракт на продажу "Мистралей" России не разорван, не приостановлен. Поставка кораблей будет зависеть от дальнейшего развития ситуации на востоке Украины", - сказал он. По данным Reuters, Олланд озвучил два условия для того, чтобы Франция поставила "Мистрали" России: прекращение боевых действий и политическое решение конфликта в Украине. "Сегодня эти условия не выполнены", - сказал он. Олланд отметил, что Франция не будет приостанавливать выполнение настоящего контракта, но также не будет поставлять корабли, если ситуация в Украине будет усложняться.

Контракт на поставку двух вертолетоносцев "Мистраль" был заключен между французской компанией DCNS и "Рособоронэкспортом" в 2011 году. Стоимость договора - 1,2 млрд евро. Первый корабль - "Владивосток" - должен поступить на вооружение российского флота в 2014 году, второй - "Севастополь" - в 2015 году.