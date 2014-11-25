За сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, 5 - ранены

Как передает корреспондент УИНАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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