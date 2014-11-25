За сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, 5 - ранены
12:59, 25 ноября 2014Политика
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За сутки в зоне АТО погиб 1 украинский военный, 5 получили ранения.
REUTERS
Как передает корреспондент УИНАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеАртиллерия сил АТО уничтожила огневые точки боевиков под МариуполемПо его словам, за минувшие сутки на востоке Украины в зоне АТО погиб 1 украинский военных, 5 получили ранения.
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