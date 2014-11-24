Чиновников, которых назначил Порошенко, проверят на предмет люстрации

Как сообщили УНИАН в пресс-службе президента, согласно распоряжению, проверка в рамках закона о люстрации в отношении первых заместителей и заместителей председателя Службы безопасности Украины, начальников соответствующих подразделений Центрального управления СБУ, генерального прокурора Украины начинается с 24 ноября 2014 года.

С 1 декабря 2014 года должна начаться проверка председателей и членов национальных комиссий, осуществляющих государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, связи и информатизации, в сфере рынков финансовых услуг, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, председателя Службы внешней разведки Украины, начальника Управления государственной охраны Украины, главы Администрации президента Украины, руководителя Государственного управления делами, председателей местных государственных администраций.

Определены структурные подразделения Администрации президента Украины, которые будут отвечать за проведение проверки.

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Как сообщал УНИАН, 16 октября вступил в силу закон «Об очищении власти» (люстрации). Закон определяет очистку власти (люстрацию) как установленный им (законом) или решением суда запрет отдельным физическим лицам занимать определенные должности (состоять на службе) (кроме выборных должностей) в органах государственной власти и органах местного самоуправления.

Закон, в частности, применяется к лицам, которые совокупно занимали не менее одного года высшую руководящую должность (должности) в период с 25 февраля 2010 года по 22 февраля 2014 года, и в отношении тех государственных чиновников, которые занимали должность (должности) в период с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года и не были освобождены в этот период от соответствующей должности (должностей) по собственному желанию.

Эти люди не смогут работать в органах государственной власти в течение ближайших 5-ти или 10-ти лет.