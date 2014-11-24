Минюст предлагает досрочно распустить общественные советы, которые себя дискредитировали

Об этом в комментарии УНИАН заявил заместитель министра юстиции Игорь Бондарчук.

В частности, он отметил, что общественный совет, который действует при Министерстве юстиции и состав которого был избран 15 марта 2013 года, не внес ни одного предложения относительно подготовки проектов нормативно-правовых актов по вопросам реформирования государственной правовой политики, утверждения гражданских прав и свобод, усовершенствования работы Министерства юстиции, а также не провел ни одного публичного мероприятия с целью обсуждения актуальных вопросов в деятельности органов юстиции.

«Дело в том, что когда проходила Революция достоинства, когда с ноября завоевывалось новое будущее для украинцев, этот общественный совет не проявил свою гражданскую позицию, и так называемый председатель этого совета также не проявил себя. Его не было слышно. А когда встал вопрос о люстрации, то их это сильно заинтересовало и у них началась гиперактивность. Они стали прямым текстом требовать, чтобы их немедленно включили в люстрационную комиссию, чтобы они могли принимать участие в кадровых решениях», - сказал Бондарчук.

Он также отметил, что типовое положение, которое утверждено постановлением Кабмина, не содержало норм относительно возможности досрочной ликвидации общественного совета.

«Они назначаются на два года. Мы не против общественного совета, но мы им задали вопрос – где были ваши идеи, наработанные нормативные акты, предложения и где гражданская позиция, когда люди были ранены, испытывали притеснения, избиения и погибали на Майдане?.. Поэтому мы подали предложение в Кабмин, чтобы была возможность досрочно прекратить существование общественных советов, которые себя дискредитировали сотрудничеством с той преступной властью, и немедленно призвать к сотрудничеству известных, авторитетных представителей гражданского общества, которые бы реально сотрудничали и генерировали идеи и были опорой и представителями народа при органах государственной власти», - отметил Бондарчук.

Напомним, ранее, на своей странице в «Фейсбук» министр юстиции Павел Петренко отмечал, что общественный совет при Министерстве юстиции был создан еще при министре Александре Лавриновиче, и ее состав с тех пор не изменился. По словам министра, в ее состав, в частности, входят такие общественные организации – Всеукраинский союз общественных организаций "Движение противодействия наркомании", ассоциация "Виноградари и виноделы Украины", общественная организация "Украинский фонд "Друзья Шотландии", "Общественное движение поддержки реформ президента Украины В.Ф. Януковича".