В Киеве активисты пикетировали представительство «Россотрудничества»

В Киеве активисты пикетируют представительство Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) с требованием прекратить проведение в Украине пророссийских акций в день траура по погибшим во время Голодомора.

Как передает корреспондент УНИАН, в пикетировании принимает участие около сотни граждан. Они пришли на акцию с государственными прапорами Украины. Участники пикета скандируют: “Прочь из нашей страны!”, “Украина хочет мира!”, “Ваша война нам не нужна!” и “Позор!”.

Как известно, сегодня в помещении представительства “ Россотрудничества ” проходит конференция Всеукраинского координационного совета организаций российских соотечественников в связи с 100-летием начала Первой мировой войны.

Во время мероприятия также запланировано совещание с руководством пророссийских структур, на котором будет рассматриваться стратегия дальнейшей работы, тактика деятельности в регионах Украины, а также обсуждение вопроса о кандидатуре на должность председателя этой пророссийской структуры.

Также пикетчики назвали провокацией проведение пророссийскими организациями своих мероприятий в Киеве именно в день памяти жертв Голодомора.

В настоящее время митинг возле представительства “Россотрудничества” завершился.