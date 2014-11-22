США: Голодомор в Украине является одним из самых серьезных злодеяний ХХ века

Об этом заявил представитель Белого дома Джош Эрнест, новость передает «Пресса Украины».

«Мы сегодня присоединяемся к украинцам по всему миру, включая американцев украинского происхождения, чтобы почтить память миллионов украинцев, умерших от голода в 1932 и 1933 годах из-за варварской политики сталинского Советского Союза», - сказал он.

Эрнест отметил, что Голодомор стал «одним из самых жестоких зверств прошлого столетия» и наиболее трагической страницей украинской истории.

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«Вспоминая эту ужасающую трагедию, мы также отдаем должное выносливой силе, мужеству и духа народа Украины - качествам, на которые украинцы продолжают опираться сегодня перед лицом большой беды и стремятся построить более процветающее, безопасное и демократическое государство», - добавил он.

Как известно, Президент Петр Порошенко распорядился объявить 22 ноября 2014 в 16:00 минуту молчания и приспустить этого дня Государственный флаг Украины, ограничить проведение развлекательных мероприятий.