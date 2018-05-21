Польша пригласила украинских экспертов присоединиться к исследованию в Грушовичах

Киев получил соответствующее приглашение от польского ИНП и уже на него ответил.

Украинская сторона получила от польского Института национальной памяти (ИНП) приглашение к участию в исследовательских работах на кладбище в Грушовичах неподалеку Перемышля, призванных выяснить, похоронены ли там члены Украинской повстанческой армии.

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Об этом заявил вице-премьер Павел Розенко, передает ЕвроПравда со ссылкой на польские СМИ. "Мы получили приглашение от польского ИНП для участия в исследованиях. Несколько дней назад ответственный секретарь Государственной межведомственной комиссии по увековечению памяти Святослав Шеремета раскритиковал план проведения этого исследования из-за отсутствия приглашения украинской стороны принять в нем участие. Однако такое приглашение уже поступило", - сказал Розенко.

По его словам, Киев получил соответствующее приглашение от польского ИНП и уже на него ответил, прислав перечень лиц, которые будут участвовать в исследовании, запланированном на 24-25 мая.

Как известно, украинский памятник в Грушовичах был снесен 26 апреля 2017 года. Институт национальной памяти Украины инициировал мораторий на эксгумацию поляков в Украине в ответ на вандализм в отношении украинских памятников на территории Польши.

Директор украинского ИНП Владимир Вятрович заявил, что Украина сможет разрешить эксгумацию останков польских жертв тогда, когда польская сторона предоставит свое видение легализации украинских памятников в Польше.

Украина обратилась к Польше с предложением возобновления сотрудничества между институтами нацпамяти, министерствами культуры и международными комиссиями, занимающимися историческими вопросами.