Президент Польши ожидает от Украины конкретных шагов по эксгумации поляков

В Польше надеются, что в Украине обратят внимание на позицию польской стороны относительно возобновления поисковых работ останков погибших поляков на территории Украины.

Президент Польши Дуда надеется, что в вопросе эксгумаций останков польских жертв войн и конфликтов на территории Украины будут приняты конкретные шаги.

Об этом вице-глава канцелярии президента Польши Павел Муха заявил 19 февраля в эфире телеканала TVP Info, сообщает Польское радио.

По словам чиновника, польский президент надеется, что, согласно договоренностям между ним и президентом Украины, будут сделаны конкретные шаги.

«Мы верим, что это заявление, слова господина президента, а также заявление канцелярии президента, будут замечены, приняты украинской стороной и, конечно, мы обращаем на это внимание наших украинских партнеров», - подчеркнул Муха.

Читайте такжеГлава МИД Польши надеется на урегулирование исторического спора с УкраинойТакже чиновник обратил внимание, что недавний визит Дуды в Литву дал очень положительные результаты и улучшил польско-литовские отношения. Он выразил надежду, что отношения между Польшей и Украиной также улучшатся.

«Этот польско-украинский диалог также нужно вести взвешенно и рассудительно. Однако мы занимаем однозначную позицию, если считаем, что некоторые вещи не выполняются должным образом», - отметил он.

Напоминается, что 16 февраля в Варшаве состоялась встреча вице-премьера, министра культуры Пётра Глинского и вице-премьера Украины Павла Розенко.

После встречи Министерство культуры и национального наследия Польши сообщило, что нужно продолжать переговоры с целью создания условий для проведения поисковых работ и эксгумаций, а также легализации мест памяти на территории Украины и Польши.

Как сообщал УНИАН, 17 февраля в канцелярии польского президента выразили глубокое разочарование результатами переговоров вице-премьеров стран, состоявшихся 16 февраля, из-за «отсутствия решения украинской стороны по основному вопросу - отмене запрета на эксгумации польских захоронений на территории Украины».

Справка УНИАН. 13 декабря 2017 года президент Польши Дуда выразил надежду на решение с Украиной вопросов исторического прошлого в духе добрососедства.

В тот же день президент Украины Петр Порошенко заявил, что украинско-польскую комиссию по историческим вопросам будут представлять вице-премьер-министры.

Охлаждение в отношениях между Польшей и Украиной наступило после решения Украинского института национальной памяти приостановить польские поисковые и эксгумационные работы на территории Украины. Поводом для этого решения стали разрушения памятника воинам УПА в Грушовичах на Подкарпатье и предыдущие случаи уничтожения украинских мест памяти в Польше.

Кроме того, недавно польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов.