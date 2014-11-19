Мэр Полтавы требует наказать Каплина, который топором выломал дверь его кабинета (документ)

Городской голова Полтавы Александр Мамай обратился с открытым письмом к Президенту Украины Петру Порошенко и Генеральному прокурору Украины Виталию Яреме по поводу действий депутата Верховной Рады Украины Сергея Каплина.

Письма опубликованы на сайте Полтавского городского совета.

Отмечается, что в письме, в частности, говорится о том, что действия народного депутата Каплина, совершенные им 18 ноября 2014 года в помещении Полтавского городского совета, противоречат требованиям депутатской этики и общепризнанным нормам морали, а также компрометируют не только его самого, но Верховную Раду и государство в целом.

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Мамай обратился к президенту "как к гаранту соблюдения Конституции Украины", с просьбой "обеспечить соблюдение прав и свобод человека и гражданина". В то же время, Ярему мэр попросил безотлагательно принять меры прокурорского реагирования и дать правовую оценку действиям народного депутата Сергея Каплина.

Как сообщал УНИАН, вчера в Полтаве народный депутат Сергей Каплин топором взломал дверь кабинета мэра Полтавы Александра Мамая, требуя скорейшей сдачи дома социального жилья в эксплуатацию.

Милиция не вмешивалась в действия депутата.

И.о. начальника Полтавского горотдела милиции Сергей Бейгул сообщил, что правоохранители не препятствовали действиям депутата, когда он рубил дверь топором, повреждая коммунальную собственность города, потому что «он является народным депутатом».