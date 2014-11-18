Депутат Каплин топором выломал дверь в кабинет мэра Полтавы (видео)

Нардеп Сергей Каплин выломал дверь в кабинет первого заместителя мэра Полтавы, начальника управления капитального строительства, а также в кабинет мэра Полтавы Александра Мамая.

Инцидент произошел во время визита 20 инвесторов строительства социального дома в Полтаве в Полтавский горсовет. Они требовали от властей скорейшей сдачи дома в эксплуатацию. Протестующих возглавил народный депутат Украины Сергей Каплин, сообщает местное интернет-издание Полтавщина.

Каплин с делегацией пришел в приемную городского головы и начал требовать городского голову. Секретарь сообщила, что он отсутствует, как и первый заместитель, а номера телефонов она давать не будет.

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Сергей Каплин выломал дверь в кабинет первого заместителя мэра Вячеслава Стеценко, зашел туда и вынес ручку со словами "Посмотрите, какая дорогая ручка у первого заместителя".

Как передает корреспондент УНИАН, он не стал общаться с заместителями мэра Юрием Левченко и Юрием Крапивой. Последнего Каплин толкал в плечи и спину и, держа топор в руках, сказал, чтобы тот шел работать.

Депутат испытал на прочность и дверь в кабинет начальника управления капитального строительства, но Владимира Годни там не было. Впоследствии затрещали двери в кабинет мэра Александра Мамая.

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"Своими радикальными поступками я доказал Мамаю, что между нами, между обществом и им самим, нет никаких закрытых дверей, никаких препятствий. И люди всегда смогут его найти, где бы он не был, а его сегодня видели в Полтаве на личном автомобиле, а не на официальном приеме граждан. Но придет время, мы найдем его и хоть за ногу, хоть за шею направим его в суд, который даст ему оценку за его поступки", - подчеркнул Каплин.

Также политик подчеркнул, что в кабинете мэра он нашел портрет Януковича.

"Стало очевидным, почему мэр не хочет финансово помочь нашим воинам - он ждет российские танки в Полтаве, в городе, который расположен на границе с беспокойными областями и остальной Украиной. Мы сейчас будем инициировать вопрос о внеочередных выборах городского головы, потому что мэру-сепаратисту в Полтаве не место", - заявил Каплин.

Милиция не вмешивалась в действия депутата.

И.о. начальника Полтавского горотдела милиции Сергей Бейгул сообщил, что правоохранители не препятствовали действиям депутата, когда он рубил дверь топором, повреждая коммунальную собственность города, поскольку «он является народным депутатом».