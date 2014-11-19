Данилюк: спецслужбы РФ ликвидировали еще одного лидера группировки Безлера

Об этом сообщил бывший советник министра обороны Александр Данилюк на своей странице в соцсети.

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"Спецслужбы РФ продолжают чистить неугодных. Вчера в центре Горловки при выходе из универсама ликвидирован еще один лидер группировки Беса Якут", - написал он.

Александр Данилюк подчеркнул, что, по имеющейся информации, в ближайшее время "аналогичные мероприятия россияне проведут по "казаческой вольнице" стахановского атамана Павла Дремова".