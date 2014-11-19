Данилюк: спецслужбы РФ ликвидировали еще одного лидера группировки Безлера

12:01, 19 ноября 2014
Политика
0

В Горловке спецслужбы России ликвидировали еще одного лидера группировки Игоря Безлера по прозвищу Бес.

REUTERS

Об этом сообщил бывший советник министра обороны Александр Данилюк на своей странице в соцсети.

Читайте такжеПресс-секретарь «Беса» опровергла информацию о его ликвидации

"Спецслужбы РФ продолжают чистить неугодных. Вчера в центре Горловки при выходе из универсама ликвидирован еще один лидер группировки Беса Якут", - написал он.

Александр Данилюк подчеркнул, что, по имеющейся информации, в ближайшее время "аналогичные мероприятия россияне проведут по "казаческой вольнице" стахановского атамана Павла Дремова".

Post by Oleksandr Danylyuk.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter