Боевики "Беса" оставляют позиции, бывшие милиционеры дезертируют из группировок
Руководство боевиков требует от Безлера объяснений, но безрезультатно.
Подразделения, подконтрольные вожаку боевиков Игорю Безлеру ("Бес"), оставили ряд блокпостов на правом фланге дебальцевского плацдарма и отошли в район Горловки на ранее занимаемые ими укреплённые позиции.
Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.
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"В связи с этим руководство "ДНР" потребовало от Безлера объяснений, однако последний никак не аргументировал данный отход своих отрядов от н.п.Дебальцево", - пишет он.
Эксперт отмечает, что "мобилизационные мероприятия" среди бывших сотрудников МВД Украины, оставшихся на территории "ДНР", не увенчались успехом. Попытка руководства "ДНР" создать из них "специальные подразделения" потерпела неудачу из-за моментального дезертирства более 2\3 личного состава создаваемых подразделений.