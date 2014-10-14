Боевики "Беса" оставляют позиции, бывшие милиционеры дезертируют из группировок

Подразделения, подконтрольные вожаку боевиков Игорю Безлеру ("Бес"), оставили ряд блокпостов на правом фланге дебальцевского плацдарма и отошли в район Горловки на ранее занимаемые ими укреплённые позиции.

Об этом сообщил руководитель Центра военно-политических исследований Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

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"В связи с этим руководство "ДНР" потребовало от Безлера объяснений, однако последний никак не аргументировал данный отход своих отрядов от н.п.Дебальцево", - пишет он.

Эксперт отмечает, что "мобилизационные мероприятия" среди бывших сотрудников МВД Украины, оставшихся на территории "ДНР", не увенчались успехом. Попытка руководства "ДНР" создать из них "специальные подразделения" потерпела неудачу из-за моментального дезертирства более 2\3 личного состава создаваемых подразделений.