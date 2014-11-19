Главный боевик «ЛНР» Плотницкий вызвал на дуэль Порошенко

Об этом сообщает ТАСС.

Плотницкий предлагает таким образом определить победителя в противостоянии на Донбассе, чтобы закончить вооруженный конфликт.

"Давайте по примеру древних славянских вождей и славных казацких атаманов сойдемся в поединке. Кто победит, тот и диктует противоположной стороне свои условия", - говорится в открытом письме Плотницкого, адресованном Порошенко.

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Он предложил Порошенко выбрать место проведения дуэли и предоставил ему право выбора оружия.

"Не возражаю против прямой трансляции на любом телеканале, если Вы сочтете это возможным. Выбор места поединка и оружия оставляю за вами. Каждая сторона имеет право привести по 10 наблюдателей-секундантов и по 10 представителей СМИ, чтобы поединок прошел честно".