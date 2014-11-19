Главный боевик «ЛНР» Плотницкий вызвал на дуэль Порошенко
«Глава» самопровозглашенной «ЛНР» Игорь Плотницкий написал открытое письмо Порошенко, в котором он вызывает его на дуэль, оставляя право выбора места и оружия.
Об этом сообщает ТАСС.
Плотницкий предлагает таким образом определить победителя в противостоянии на Донбассе, чтобы закончить вооруженный конфликт.
"Давайте по примеру древних славянских вождей и славных казацких атаманов сойдемся в поединке. Кто победит, тот и диктует противоположной стороне свои условия", - говорится в открытом письме Плотницкого, адресованном Порошенко.
Читайте такжеБоевики за сутки более 40 раз обстреляли украинских военных
Он предложил Порошенко выбрать место проведения дуэли и предоставил ему право выбора оружия.
"Не возражаю против прямой трансляции на любом телеканале, если Вы сочтете это возможным. Выбор места поединка и оружия оставляю за вами. Каждая сторона имеет право привести по 10 наблюдателей-секундантов и по 10 представителей СМИ, чтобы поединок прошел честно".