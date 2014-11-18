Российская техника продолжает вторгаться на территорию Украины

Об этом заявил спикер МИД Украины Евгений Перебийнис на брифинге 18 ноября. По его словам, общее количество этих колонн составляет более 100 единиц.

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Представитель МИД также отметил, что РФ совместно с боевиками формирует ударные группировки и накапливает военную технику и личный состав на Донецком, Дебальцевском и Луганском направлениях, сообщает Новости Донбасса.

В частности, в Докучаевске в последнее время зафиксировано более 500 лиц личного состава, около 30 танков, 3 зенитно-ракетных комплекса, 6 реактивных систем залпового огня, 6 крупнокалиберных гаубиц и много другой военной техники.

Также в Иловайск прибыл эшелон с 12 вагонами с боеприпасами.