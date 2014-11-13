ОБСЕ увеличит количество своих наблюдателей в Мариуполе

Этот вопрос обсуждался на встрече городского председателя Юрия Хотлубея и представителей мониторинговой миссии ОБСЕ, передает пресс-служба Мариупольского горсовета.

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"Руководитель группы Джим Хант сообщил, что к 32 наблюдателям, которые дислоцируются в Мариуполе, в скором времени присоединятся еще несколько десятков их коллег", - говорится в сообщении.

Предположительно, количество членов группы вырастет до 100 наблюдателей.

В связи с этим мэр Мариуполя и члены миссии обсудили вопрос организации офиса, в котором могли бы централизованно работать наблюдатели.