Еврокомиссар Хан прибудет с двухдневным визитом в Киев

Об этом Йоханнес Хан написал на своей странице в "Твиттере" после встречи с министром иностранных дел Павлом Климкиным.

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"Хорошая встреча с министром Климкиным. Прибуду в Украину 27/28. Сейчас нужно стимулировать повестку дня реформ", - написал он.

Как сообщал УНИАН,в новом составе Еврокомиссии австрийский еврокоммисар Йоханнес Хан будет заниматься среди прочего и взаимоотношениями ЕС и Украины. В сентябре он заявил, что на данном посту украинский вопрос будет его приоритетом.