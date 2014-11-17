Еврокомиссар Хан прибудет с двухдневным визитом в Киев
15:33, 17 ноября 2014Политика
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Комиссар ЕС по европейской политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан посетит Украину 27-28 ноября.
Хан прибудет в Украину впервые / фото europa.eu
Об этом Йоханнес Хан написал на своей странице в "Твиттере" после встречи с министром иностранных дел Павлом Климкиным.
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"Хорошая встреча с министром Климкиным. Прибуду в Украину 27/28. Сейчас нужно стимулировать повестку дня реформ", - написал он.
Как сообщал УНИАН,в новом составе Еврокомиссии австрийский еврокоммисар Йоханнес Хан будет заниматься среди прочего и взаимоотношениями ЕС и Украины. В сентябре он заявил, что на данном посту украинский вопрос будет его приоритетом.
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