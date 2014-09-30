Кандидат в Еврокомиссары по расширению политики соседства считает Украину своим приоритетом

Как передает собственный корреспондент УНИАН из Брюсселя, об этом Хан заявил, выступая в среду на заседании комитета Европейского парламента по иностранным делам.

„Мой первый приоритет будет состоять в том, чтобы гарантировать, что мы делаем все, что можем, чтобы решить текущий кризис в Украине. Наша цель - найти решение, которое уважает территориальную целостность, суверенитет, независимость Украины и международное право”, - сказал Хан.

Кандидат выразил уверенность, что ЕС должен поддерживать фундаментальное право Украины и ее народа делать собственный выбор.

Читайте такжеГермания подтвердила, что санкции ЕС против РФ остаются в силе – СМИКроме того, Хан назвал вехой подписания Соглашения об ассоциации и его ратификацию, что „принесет не только сильные политические и экономические связи между ЕС и Украиной, но и большую стабильность и состоятельность Европейскому континенту”.

Сейчас Хан занимает пост европейского комиссара по вопросам региональной политики.