СНБО введет новые санкции против РФ за химатаку в Солсбери и незаконные выборы в Крыму - Порошенко

Также СНБО продлит действие нынешних украинских санкций против РФ, связанных с агрессией РФ против Украины.

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что Совет национальной безопасности и обороны сегодняшним решением синхронизирует новые украинские санкции против Российской Федерации, связанные с химической атакой в Солсбери (Великобритания) и незаконными выборами в оккупированном Крыму.

Об этом глава государства сообщил в начале заседания СНБО в среду в Киеве.

«Первое решение (которое рассмотрит СНБО - УНИАН) - о введении санкций, продлении санкций, которые были введены в связи с незаконной аннексией Крыма, санкций, которые были связаны с агрессией РФ против суверенного и независимого Украинского государства», - сказал он.

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Президент отметил, что украинские санкции, которые продлеваются, «четко синхронизированы» с партнерами из ЕС, США, со всей глобальной проукраинской коалицией и связаны с невыполнением РФ Минских соглашений, необеспечением их пакета по безопасности, отсутствием реального прекращения огня.

«Своим сегодняшним решением мы скоординируем новые санкции, которые вводятся в координации с санкциями США против граждан и юридических лиц РФ, они связаны как с применением химического оружия в центре Европы Россией в Великобритании, так и с проведением незаконных выборов президента на территории оккупированного Крыма», - добавил президент.

По словам Порошенко, к подготовке проектов приложили усилия СБУ, МВД, правительство, Министерство экономики и Национальный банк.

Напомним, ранее источник УНИАН сообщил, что заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении новых, аналогичных США санкций против российских олигархов запланированное на среду, 2 мая.