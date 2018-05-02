СНБО сегодня рассмотрит введение новых санкций против российских олигархов - источник

По данным источника, заседание СНБО состоится сегодня вечером.

Заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины о введении новых, аналогичных США, санкций против российских олигархов запланировано на среду, 2 мая.

Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

По информации собеседника агентства, заседание СНБО по синхронизации санкций против РФ, которое уже несколько раз переносилось, должно состояться в среду, 2 мая, во второй половине дня.

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Как сообщал УНИАН, 6 апреля США ввели санкции против семи российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, а также 17 российских высших должностных лиц.

В частности, под санкции попали олигарх Олег Дерипаска, председатель совета директоров ОАО "Эн Пи Ви Инжиниринг" Игорь Ротенберг, олигарх Виктор Вексельберг, председатель правления "Газпромбанка" Андрей Акимов, директор Службы внешней разведки России Михаил Фрадков, начальник Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничества со странами СНГ Олег Говорун, министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев, председатель комитета Совета федерации РФ Константин Косачев, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Также под санкции попали российская государственная компания "Рособоронэкспорт", банк "Российская финансовая корпорация", холдинг "Русские машины", группа компаний "Ренова" и российская алюминиевая компания "Русал".

Введение новых санкций спровоцировало резкое падение рубля и стоимости акций этих компаний.

В частности, по данным рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI), только 9 апреля российская олигархи потеряли более 15 млрд долл.

10 апреля президент Петр Порошенко заявил, что Украина введет ограничительные меры против российских олигархов, внесенных в новый санкционный список США.

13 апреля секретарь СНБО Александр Турчинов сообщил, что на следующей неделе состоится заседание Совбеза, на котором будут продлены действующие санкции и введены новые, аналогичные американским, ограничительные меры против РФ.