Экс-посол США в России после визита в Киев рассказал, почему Украина пугает Путина

Свободные и справедливые выборы станут важным этапом демократической консолидации Украины, поэтому Путин этого боится и стремится использовать эти выборы, чтобы сеять хаос.

Украина остается на передовой в войне между путинизмом и демократией и эта демократия на границе с Россией грозит Путину и его управленческой системе.

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Об этом пишет Майкл Макфол, исследователь Стэнфордского университета и бывший посол США в России в статье для The Washington Post, передает Голос Америки.

"Проведя неделю в Киеве, я понимаю почему Украина пугает Путина. Эта славянская нация с определенным совместным с Россией историческим и культурным наследием, теперь строит демократию", - пишет аналитик.

Макфол описывает, как он наблюдал спор украинских парламентариев относительно плюсов и минусов определенного законопроекта. "В России такого больше нет", - подчеркнул он.

"Я также встречался с двумя десятками лидеров неправительственных организаций, которые работают над преодолением коррупции и дезинформации. Украинское гражданское общество остается мощным, независимым и является той силой, которая может сдерживать государство и влиять на государственную политику. Свидетельств такого в России также мало. Я также слышал, как украинские политики жалуются на то, что олигархи владеют телевизионными каналами. Однако, нет такого, чтобы один олигарх или государство владело всеми СМИ. Такой конкуренции СМИ и плюрализма больше не существует в России", - пишет политик.

Макфол описывает различные оценки, которые звучат в Украине относительно реформ президента Порошенко, а также в отношении программы МВФ, но больше всего его поразило само наличие дискуссии по важным общественным вопросам. "В России такого уже не происходит", - отметил Макфол.

"Эти лидеры, партии и фракции готовят свои аргументы для избирателей на президентские выборы, запланированные на следующий год, лишь за несколько месяцев после парламентских выборов. И вот что интересно: никто не знает, кто выиграет. Так должны работать демократии – и именно этого не было на выборах президента России. Эта демократия на границе с Россией грозит Путину и его управленческой системе. Если демократия заработает у украинцев, это станет вдохновением и для россиян. Поэтому, Путин настойчиво разрушает этот хрупкий демократический проект путем оккупации, экономического давления и пропагандой", - подчеркивает Макфол.

Следующая основная битва в международной войне идей, по мнению исследователя, произойдет во время президентских выборов в Украине.

Кремль и его ставленники будут поддерживать определенных кандидатов, разжигать вражду в украинском обществе и будут сеять сомнения относительно свободы и справедливости голосования в Украине еще масштабнее, чем они пытались это делать, вмешиваясь в выборы в США 2016 года.

Много украинцев на этой неделе мне сказали, что эти выборы являются наиболее важными и опасными за всю постсоветскую историю Украины, отмечает Макфол.

Путин пытается использовать эти выборы, чтобы сеять хаос, беспорядок и сомнения в демократии.

Чтобы помочь Украине провести мирные, законные, свободные и справедливые выборы, Макфол советует США и союзникам:

финансировать проекты, направленные против дезинформации, инициативы по прозрачности выборов и наблюдения за ними;

«Большая семерка», куда не входит Россия, должна публично и заранее заявить о намерении ввести санкции и другие средства воздействия, чтобы наказать Россию за вмешательство в выборы в Украине;

западные лидеры должны однозначно заявить, что они не поддерживают отдельных кандидатов в выборах, а лишь процесс;

западные демократии должны начать формировать новый пакет экономической, военной и политической помощи, который будет выделен сразу после выборов, для того, чтобы поддержать нового демократически избранного президента. Период сразу после выборов станет временем воплощения необходимых экономических реформ.

Свободные и справедливые выборы станут важным этапом демократической консолидации Украины, убежден Макфол. Поэтому Путин этого боится и поэтому демократии Запада должны их поддержать.