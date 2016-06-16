Экс-посол США в России назвал основные причины агрессии режима Путина

Об этом заявил бывший посол США в России и профессор Стэнфордского университета Майкл Макфол, передает Голос Америки.

По его словам, попытки оправдать аннексию Крыма и войну в восточной Украине, расширением НАТО или любыми другими действиями США – манипуляции.

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"Когда на RT говорят, что они аннексировали Крым, чтобы остановить расширение НАТО, - это глупости. Я был в правительстве 5 лет и присутствовал во время каждой встречи с Путиным или Медведевым и в ходе каждого, кроме одного, телефонных звонков. Вопрос расширения НАТО не поднимался ни разу. Этого просто не было на повестке дня, безотносительно, хорошо это или плохо", - заявил Макфол.

Ранее экс-американский посол в РФ Майкл Макфол заявлял, что Россия делает все для того, чтобы экономика Украины как можно быстрее упала. "Запад должен сделать все от него зависящее, чтобы так не произошло. Для этого необходимо найти для Украины необходимы стимулы, но и установить свои условия", - подчеркнул он.