Экс-посол США в России назвал побежденных и победителей, комментируя результаты американских выборов

Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

Читайте также"Америка, когда ты сошла с ума?": украинские политики и эксперты прокомментировали победу Трампа на выборах в США

"Наибольший проигравший в мире сегодня – это Украина. Вы можете только надеяться на действительно серьезные реформы и поддержку Европы", - написал он.

Biggest loser in the world tonight-- Ukraine. Your only hope is to get really serious about reform and keep Euros supportive. — Michael McFaul (@McFaul) November 9, 2016

Также позже он написал: "Конечно, Путин сейчас является самым большим победителем".

Of course Putin is also big winner tonight. — Michael McFaul (@McFaul) November 9, 2016

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.