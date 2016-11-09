Экс-посол США в России назвал побежденных и победителей, комментируя результаты американских выборов

15:45, 09 ноября 2016
Политика
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Бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что больше всего от победы Дональда Трампа на выборах в США пострадала Украина.

Дональд Трамп / REUTERS

Об этом политик написал на своей странице в Twitter.

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"Наибольший проигравший в мире сегодня – это Украина. Вы можете только надеяться на действительно серьезные реформы и поддержку Европы", - написал он.

Также позже он написал: "Конечно, Путин сейчас является самым большим победителем".

Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.

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