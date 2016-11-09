Экс-посол США в России назвал побежденных и победителей, комментируя результаты американских выборов
15:45, 09 ноября 2016Политика
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Бывший посол США в РФ Майкл Макфол заявил, что больше всего от победы Дональда Трампа на выборах в США пострадала Украина.
Дональд Трамп / REUTERS
Об этом политик написал на своей странице в Twitter.
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"Наибольший проигравший в мире сегодня – это Украина. Вы можете только надеяться на действительно серьезные реформы и поддержку Европы", - написал он.
Biggest loser in the world tonight-- Ukraine. Your only hope is to get really serious about reform and keep Euros supportive.— Michael McFaul (@McFaul) November 9, 2016
Также позже он написал: "Конечно, Путин сейчас является самым большим победителем".
Of course Putin is also big winner tonight.— Michael McFaul (@McFaul) November 9, 2016
Напомним, кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп одержал победу на выборах президента США.
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