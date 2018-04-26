Вятрович прокомментировал письмо конгрессменов США относительно «антисемитизма» в Украине

Историк напомнил, что УПА боролась с нацизмом, а в ее ряды, среди прочих, входили и евреи.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович прокомментировал обращение конгрессменов США относительно «антисемитизма» в Украине, назвав его «смешением некомпетентности и сознательного искажения информации».

«Странно, что такое большое количество уважаемых американских политиков поставило свою подпись под таким документом», – заявил он в комментарии "Радио Свобода".

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Вятрович, в частности, напомнил, что члены УПА боролись против нацизма.

«Когда примером чествования коллаборационистов называют узника нацистского лагеря Заксенхаузен Степана Бандеру или Романа Шухевича, который с 1943 года возглавлял одно из самых масштабных антинацистских движений сопротивления в оккупированной Третьим рейхом Европе, то это свидетельствует только, как минимум, о низком уровне знаний тех людей, которые поставили свою подпись», – указал историк.

«Как пример нашей пронацистской или коллаборационистской пропаганды названа наша информационная кампания, посвященная Украинской повстанческой армии. Эта информационная кампания состояла из двух выставок «УПА: ответ непокоренного народа», и одна из этих выставок как раз рассказывала о массовой антинацистской борьбе Украинской повстанческой армии. Один из стендов этой выставки рассказывал, в частности, о евреях, которые в рядах УПА боролись о нацизма, а затем боролись против коммунизма», – подчеркнул Вятрович.

Напомним, 56 конгрессменов обратились к Госдепартаменту США с письмом, в котором выразили обеспокоенность «поддерживаемым на государственном уровне» искажением фактов и отрицанием Холокоста, которые имеют место в Европе, в частности – в Польше и в Украине».

В письме, в частности, утверждается, что в Украине прославляют "нацистских коллаборационистов Степана Бандеру, Рамана Шухевича и Организацию украинских националистов, а также Украинскую повстанческую армию".

"Эти военизированные формирования и отдельные лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несли ответственность за убийство тысяч евреев, 70 -100 тысяч поляков и других этнических меньшинств в период между 1941 и 1945 годами", - отмечают в Конгрессе США.

В документе упоминают также ряд преступлений, совершенных в Украине на почве антисемитизма, факельные шествия националистов, где звучат антисемитские лозунги и деятельность «неонацистского батальона «Азов», который был инкорпорирован в структуру подразделений МВД.