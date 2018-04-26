Более 50 конгрессменов США увидели в Украине антисемитизм и «прославление нацистских коллаборационистов»

Американские конгрессмены переживают из-за факельных шествий националистов и деятельности в Украине батальона «Азов».

56 конгрессменов обратились к Госдепартаменту США с письмом, в котором выразили обеспокоенность поддерживаемым на государственном уровне искажением фактов и отрицанием Холокоста, которые имеют место в Европе, "в частности – в Польше и в Украине".

Текст письма парламентариев к исполняющему обязанности госсекретаря США Джону Салливану опубликован на официальном сайте конгрессмена Ро Ханны.

Читайте такжеВ МИД Польши упрекнули Украину из-за «героизации преступников»

Так, конгрессмены призывают Салливана присоединиться к ним и правозащитным организациям «в борьбе против антисемитизма, ксенофобии и всех форм нетерпимости, призвав правительства Польши и Украины безоговорочно отказаться от искажений Холокоста и почитания нацистских коллаборационистов», а также должным образом реагировать на преступления, совершенные на почве антисемитизма.

Как отмечается, несмотря на то, что правовые вопросы и исторический контекст в Украине и Польше отличаются, процессы в обеих странах вызывают беспокойство.

Конгрессмены, в частности, вспоминают о принятом в Варшаве законе (так называемый закон об Институте национальной памяти – ред.), который предусматривает уголовную ответственность за заявления о причастности Польши к Холокосту. Принятие закона вызвало справедливую критику со стороны США и Израиля.

В письме указывается, что украинское законодательство относительно национальной памяти, принятое в 2015 году, глорифицирует нацистских коллаборантов и предусматривает уголовную ответственность за отрицание их «героизма». При том, в отличие от польского закона, этот шаг не вызвал значительной реакции со стороны США.

Утверждается, что в Украине прославляют "нацистских коллаборационистов Степана Бандеру, Рамана Шухевича и Организацию украинских националистов, а также Украинскую повстанческую армию".

"Эти военизированные формирования и отдельные лица в некоторых случаях сотрудничали с нацистами и несли ответственность за убийство тысяч евреев, 70 -100 тысяч поляков и других этнических меньшинств в период между 1941 и 1945 годами", - заявили в Конгрессе США.

В письме упоминают также ряд преступлений, совершенных в Украине на фоне антисемитизма, факельные шествия националистов, где звучат антисемитские лозунги и деятельность «неонацистского батальона «Азов», который был инкорпорирован в структуру подразделений МВД.

Парламентарии считают, что Соединенные Штаты должны занять лидерскую позицию в борьбе с антисемитизмом и обеспечить развитие демократий в своих союзников в Восточной Европе.