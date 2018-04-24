Прокуратура собирает доказательства захвата в Крыму медиа для передачи их в суд в Гааге

Прокуратура АР Крым призвала представителей телерадиоорганизаций обращаться к ней с заявлениями о совершении в отношении них противоправных действий на временно оккупированной территории полуострова.

Прокуратура АР Крым собирает доказательства присвоения оккупационными властями имущества телерадиокомпаний с целью дальнейшей их передачи в Международный уголовный суд. Читайте такжеУкраина подаст иск в Международный суд ООН о военных преступлениях России Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Противоправное присвоение имущества физических и юридических лиц, что не вызвано военной необходимостью является военным преступлением в соответствии с нормами Римского статута. Прокуратура АР Крым призвала представителей телерадиоорганизаций обращаться к ним с соответствующими заявлениями о совершении в отношении них противоправных действий на временно оккупированной территории полуострова Крым, с целью их направления в Международный уголовный суд», – говорится в сообщении.

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